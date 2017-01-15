فيدرر يتأهل لقبل نهائي البطولة الختامية لموسم تنس الرجال

أمتع روجر فيدرر الجماهير في أو2 أرينا بأداء مذهل ليفوز على نوفاك ديوكوفيتش بنتيجة 6-4 و6-3 يوم الخميس وينهي مشاركة اللاعب الصربي في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال مبكرًا ويحطم آماله في إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي.

وفي المواجهة 49 بين الغريمين وضع فيدرر حدًا لخمس هزائم متتالية أمام ديوكوفيتش وثأر لخسارته المؤلمة في نهائي ويمبلدون.

وبعد خسارتهما أمام دومينيك تيم في المجموعة كانت مواجهتهما لتحديد المتأهل الثاني بجانب اللاعب النمساوي إلى الدور قبل النهائي.

وبدعم أغلب الجماهير البالغ عددها 17 ألف متفرج في الملعب قدم فيدرر أداءً مذهلًا في القوة والإتقان والذكاء ولم يملك ديوكوفيتش ردًا.

وتعني أول هزيمة لديوكوفيتش أمام فيدرر في أربع سنوات أن رفائيل نادال سينهي العام في صدارة التصنيف العالمي للمرة الخامسة في مسيرته حتى لو فشل اللاعب الإسباني في بلوغ الدور قبل النهائي.

ويلعب نادال ضد ستيفانوس تيتيباس في المجموعة الأخرى يوم الجمعة ولو فاز اللاعب الإسباني وخسر ألكسندر زفيريف أمام دانييل ميدفيديف سيصعد لمواجهة فيدرر في الدور قبل النهائي.

وقلل فيدرر من الحديث عن الثأر عند سؤاله عن المواجهة الوشيكة ضد ديوكوفيتش لكن احتفاله بالفوز أوضح تمامًا ماذا يعني له.

وأبلغ فيدرر، الذي ما زال يبهر الجميع في عمر 38 عامًا، الصحفيين "شعرت منذ البداية أن إيقاعي كان جيدًا من الخط الخلفي وفي الإرسال وأنه سيواجه خطورة لو لم يقدم أداءً مذهلًا".

وتابع "حدث ما توقعته وكان شعورًا رائعًا في النهاية. رد الفعل أظهر ذلك".

وقال ديوكوفيتش، الذي كان بحاجة للفوز باللقب للحفاظ على آماله في التقدم على نادال إلى صدارة التصنيف العالمي، إنه قدم "أداءً سيئًا" لكن اعترف أن فيدرر نجح في كل شيء.

وتابع اللاعب البالغ عمره 32 عامًا "(فيدرر) كان اللاعب الأفضل في جميع الجوانب. أنا معجب به للغاية. ما يقدمه على أرض الملعب يعد استثنائيًا".

وبلغ ديوكوفيتش النهائي في آخر ست مشاركات في البطولة الختامية فيما فشل فيدرر الفائز باللقب ست مرات في بلوغ الدور قبل النهائي مرة واحدة في 16 مشاركة سابقة.

وارتكب ديوكوفيتش خطأين مزدوجين في الشوط الثالث من المباراة ليكسر فيدرر إرساله ويزيد آماله في تعزيز رقمه القياسي في الفوز باللقب.

وخسر فيدرر ثلاثًا من نقاط إرساله في المجموعة الأولى وسدد ثماني ضربات إرسال ساحقة ولم يمنح ديوكوفيتش أي فرص.

واجتهد ديوكوفيتش لتفادي كسر إرساله في الشوط الأول من المجموعة الثانية ثم حصل على فرصته الوحيدة لكسر إرسال فيدرر في الشوط الرابع لكن اللاعب السويسري أنقذها بضربة مباشرة.

وتقدم فيدرر 40-0 الشوط التالي وأنقذ ديوكوفيتش فرصة لكسر الإرسال بضربة خلفية لكنه أطاح بضربة أمامية بعد ذلك.

وجاءت النهاية سريعًا عندما خسر ديوكوفيتش إرساله بدون الحصول على أي نقطة إذ حسم فيدرر الفوز بضربة خلفية.

وفي وقت سابق أصبح ماتيو بريتيني أول إيطالي يفوز بمباراة في البطولة الختامية بتغلبه على تيم بنتيجة 7-6 و6-3.

ورغم الهزيمة تصدر تيم المجموعة بعد فوزه على فيدرر يوم الأحد.