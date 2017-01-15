إصابة رمضان صبحي بكدمة في الركبة خلال تدريبات الأهلي

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن رمضان صبحي أدى تدريباته في الجيم أمس بسبب تعرضه لكدمة في الركبة، وإن الجهاز حرص على منحه الوقت الكافي للتعافي والعودة مجددا إلى المشاركة الجماعية.



وأوضح الموقع الرسمى للنادي اليوم الثلاثاء أن رمضان صبحي ظهر في ملعب التتش أمس، بعد الانتهاء من أداء بعض التدريبات في الجيم، فيما يتحدد اليوم فرص مشاركته في تدريب الأهلي.

ويؤدي الأهلي تدريباته فترة واحدة اليوم وغدا فيما يخوض تدريبات على فترتين يوم الخميس المقبل.



