قرعة الدوري الأوروبي توقع آرسنال مع فرانكفورت وروما مع مونشجلادباخ

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي موسم 2019-2020 في مراسم أقيمت بإمارة موناكو الفرنسية وأسفرت عن وقوع آرسنال الإنجليزي في مجموعة متوازنة أقوى خصومه فيها هو آينتراخت فرانكفورت الألماني بينما أبرز المواجهات بباقي المجموعات هي روما وبوروسيا مونشجلادباخ.



وجاءت المجموعات ال 12 كالتالي:

المجموعة الأولى: إشبيلية وأبويل وكراباخ ودوديلانج.

المجموعة الثانية: دينامو كييف وكوبنهاجن ومالمو ولوجانو.



المجموعة الثالثة: بازل وكراسنودار وخيتافي وطرابزون سبور.



المجموعة الرابعة: سبورتينج لشبونة و آيندهوهن وروزنبرج ولاسك لينز.



المجموعة الخامسة: لاتسيو وسلتيك ورين وكلوج.



المجموعة السادسة: آرسنال وآينتراخت فرانكفورت وستاندارد لييج وفيتوريا جيماريش.



المجموعة السابعة: بورتو ويونج بويز وفينورد ورينجرز.



المجموعة الثامنة: سسكا موسكو ولودوجوريتس وإسبانيول وفيرينتسفاروشي.



المجموعة التاسعة: فولفسبورج وجنت وسانت إيتيان وأوليكسندريا.



المجموعة العاشرة: روما وبوروسيا مونشنجلادباخ وإسطنبول باشاك شهير وفولفسبورجر.



المجموعة الحادية عشرة: بشكتاش وبراجا وولفرهامبتون واندررز وسلوفان براتيسلافا.



المجموعة الثانية عشرة: مانشستر يونايتد وأستانا وبارتيزان وإيه زد ألكمار.

ومن المقرر انطلاق مرحلة المجموعات للدوري الأوروبي في 19 سبتمبر المقبل على أن يقام النهائي بملعب "شتاديون إنيرجا جدانسك" في بولندا يوم 27 مايو 2020.



