تعادل البحرين والعراق 1-1 في تصفيات مونديال 2022

خطف المنتخب العراقي تعادلًا صعبًا من أرض مضيفه منتخب البحرين 1-1، يوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وتقدم المنتخب البحريني في الدقيقة التاسعة عن طريق كميل الأسود، وفي الدقيقة 86 أدرك مهند علي التعادل للمنتخب العراقي. واقتسم المنتخبان نقاط المباراة.

وتضم المجموعة الثالثة إلى جانب البحرين والعراق، إيران وهونج كونج وكمبوديا اللذين انتهت مباراتهما بالتعادل 1-1.

وتفتتح إيران مشوارها في التصفيات بمواجهة هونج كونج يوم الثلاثاء المقبل.