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مدافع المغرب: نسعى لتخطي عقبة كوت ديفوار.. رغم الصعوبة

مدافع المغرب: نسعى لتخطي عقبة كوت ديفوار.. رغم الصعوبة

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أكد غانم سايس مدافع منتخب المغرب، أن أجواء الإستعداد لمواجهة كوت ديفوار، والمقرر لها الجمعة، في الجولة الثانية بكأس أمم إفريقيا، والتي تستضيفها مصر، جيدة، وأضاف أن منتخب "أسود الأطلس" يسعى للفوز بالمباراة رغم صعوبتها.

ولفت سايس، إلى أن منتخب كوت ديفوار لديه مجموعة جيدة، ونجوم لديهم خبرة كبيرة في المنافسة الإفريقية.

وشدد مدافع المغرب، على ضرورة التركيز في الطريقة التي تساعد "أسود الأطلس" لتحقيق نتيجة إيجابية، رغم أن المهمة ستكون صعبة على المنتخبين.


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