فيردر بريمن يفوز على أوجسبورج ( 3 -2 ) في الدوري الألماني

حقق فريق فيردر بريمن انتصارا ثمينا على ضيفه أوجسبورج بثلاثة أهداف مقابل هدفين, في المباراة التي جمعتهما اليوم /الأحد/ بملعب "فيسير شتاديون", وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

تقدم بريمن مبكرا بهدف عن طريق نجمه الياباني يويا أوساكو في الدقيقة السادسة, لكن روبن فارجاس أدرك التعادل سريعا لأوجسبورج في الدقيقة 12, وأعاد جوشوا سارجنت التقدم لبريمن من جديد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 21, قبل أن تتضاعف معاناة أوجسبورج الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه السويسري ستيفان ليشتستاينر في الدقيقة 34, وأحرز فارجاس هدف التعادل لأوجسبورج في الدقيقة 46, ثم نجح أوساكو في تسجيل هدف الفوز لبريمن وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وحصد بريمن أول ثلاث نقاط في مسيرته بالبطولة خلال الموسم الحالي بعد خسارته في أول مباراتين; ليرتقي إلى المركز الثالث عشر.. فيما توقف رصيد أوجسبورج, الذي مازال عاجزا عن تحقيق أي فوز حتى الآن, عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.



