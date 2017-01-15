الجزائر تفوز على زامبيا بخماسية نظيفة في تصفيات أمم إفريقيا 2021

حقق المنتخب الجزائري لكرة القدم، فوزًا كبيرًا على ضيفه منتخب زامبيا بخمسة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الخميس، على ملعب "مصطفى تشاكر" بميدنة البليدة، في افتتاح مباريات المنتخبين بالمجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

سجل خماسية المنتخب الجزائري، بغداد بونجاح "هدفين" في الدقيقتين 68 من ضربة جزاء، و90، ورامي بن سبعيني في الدقيقة 44، ويوسف البلايلي في الدقيقة 75، وهلال سوداني في الدقيقة 86، ليحصد حامل لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، أول ثلاث نقاط في مشواره نحو التأهل للمسابقة القارية القادمة عام 2021.

ومنح الفوز الجزائر صدارة المجموعة الثامنة مبكرًا برصيد ثلاث نقاط، فيما تذيل منتخب زامبيا الترتيب بدون نقاط، في انتظار نتيجة المواجهة الأخرى للمجموعة ذاتها بين منتخبي زيمبابوي وبوتسوانا والمقرر إقامتها اليوم الجمعة.