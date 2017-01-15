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إسراء أحمد تفوز بالفضية ونعمة سعيد تحصد البرونزية في رفع الأثقال

إسراء أحمد تفوز بالفضية ونعمة سعيد تحصد البرونزية في رفع الأثقال

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أضافت الرباعتان المصريتان إسراء أحمد، ونعمة سعيد، ميداليتين جديدتين إلى رصيد البعثة المصرية، المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، المقامة حالياً في المغرب.

وفازت الرباعة اسراء بفضية الخطف في وزن 64 كجم في منافسات رفع الأثقال، بعدما رفعت ثقلا وزنه 96 كجم، فيما توجت الرباعة نعمة سعيد بالميدالية البرونزية في نفس الوزن، بعدما رفعت ثقلا وزنه 90 كجم.

وفازت الرباعة النيجيرية جوي أوجوبيتي بالميدالية الذهبية، بعدما رفعت ثقلا وزنه 97 كجم.


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