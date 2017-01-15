الأرجنتين تخسر مباراتها الافتتاحية في كوبا أمريكا للمرة الثالثة

حقق منتخب الأرجنتين رقما سلبيا, بعد الخسارة التي مني بها بهدفين دون رد أمام كولومبيا, في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.







وذكرت شبكة (أوبتا) للإحصائيات, اليوم /الأحد/ - أن منتخب التانجو سقط في مباراته الافتتاحية بكوبا أمريكا للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.





وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي تخسر خلالها الأرجنتين في الافتتاح بفارق هدفين, حيث سبق وأن سقطت أمام أوروجواي بنتيجة (2-3) في نسخة 1919, وضد بوليفيا بنتيجة (1-2) في نسخة 1979.





وأشارت إلى أن هذا الفوز هو الثالث لكولومبيا على الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا, بعد الانتصار (2-1) في نسخة 1987, و(3-0) في نسخة 1999.







