"كاف" يرفض إستبدال مهاجم الكاميرون المستبعد بسبب الإصابة

رفض الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إستبدال جويل تاجوي مهاجم منتخب الكاميرون، المستبعد من قائمة الفريق لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وكتب الإتحاد الكاميروني لكرة القدم - في تغريدة عبر الحساب الرسمي على تويتر اليوم/ الثلاثاء - "رفض اللإتحاد الإفريقي لكرة القدم، طلب الإتحاد الكاميروني المقدم أمس، والمتعلق بإستبدال جويل تاجوي، عقب مغادرته الفريق، لأسباب صحية".

كان الإتحاد الكاميروني، قد ذكر في بيان، أن إستبعاد المهاجم من القائمة، جاء لأسباب صحية، بسبب مخاوف على حياته، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في القلب، خلال التدريبات، والتي يستعد من خلالها لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو.

وأثبت التقرير الطبي للاعب، وجود خلل في الشريان التاجي بالقلب، والذي قد يتسبب في تعرض حياة اللاعب للخطر، في حالة المجهود الزائد.



