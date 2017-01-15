أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. مواجهة نارية بين كوت ديفوار وزامبيا

يلتقي منتخبا كوت ديفوار وزامبيا في منافسات الجولة الثالثة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما ، وهي مواجهة نارية.



ويبدو منتخب كوت ديفوار الأوفر حظًا في التأهل بعد أن جمع 3 نقاط في أول جولتين من فوز مباغت على نيجيريا بهدف سيلاس جناكا ثم خسارة غير متوقعة أمام جنوب أفريقيا بنفس النتيجة.

الفوز على زامبيا "الرصاصات النحاسية" تضمن للعملاق الإيفواري بلوغ المربع الذهبي دون النظر لنتيجة لقاء ملعب السلام ’ والتعادل أيضًا يمنحه بطاقة العبور بشرط انتهاء لقاء نيجيريا وجنوب أفريقيا بفوز الأخير.

ورغم حصوله على نقطة يتيمة من تعادل مع جنوب أفريقيا (0 – 0) بالجولة الأولى ثم خسارة أمام نيجيريا (1 – 3) في الجولة الثانية يتمسك منتخب زامبيا بآماله الضعيفة في التأهل لو تمكن من الفوز في هذا اللقاء وجاءته هدية من ملعب السلام بفوز جنوب أفريقيا على نيجيريا.



