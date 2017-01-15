يوفنتوس يستهدف ضم دي خيا وبايلي وماتيتش من مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية, أن نادي يوفنتوس الإيطالي يدرس تحركات بعض لاعبي مانشستر يونايتد, تمهيدا للتعاقد معهم في الفترة المقبلة.

وأضحت الصحيفة أن اليوفي يتطلع إلى تحقيق ضربة ثلاثية من مانشستر يونايتد, بضم دافيد دي خيا, وإيريك بايلي ونيمانيا ماتيتش في الصيف المقبل, مضيفة أن يوفنتوس يستهدف ثلاثي مانشستر يونايتد, خاصة وأن عقودهم على وشك الانتهاء .





ويرغب اليوفي في السير على خطى ضم آرون رامزي - الذي انضم في صفقة مجانية هذا الصيف - بعد نهاية عقده مع آرسنال.

ولفتت الصحيفة إلى أن دي خيا رغم كونه الحارس الأساسي في مانشستر, إلا أنه قد يغادر في الصيف المقبل, لاسيما وأنه لم يوقع حتى الآن على عقد جديد طويل الأمد.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايلي تراجع ترتيبه بين لاعبي مانشستر يونايتد, خاصة بعد التعاقد مع المدافع هاري ماجواير الذي حل أساسيا بتشكيلة المدرب سولسكاير فيما قل تأثير ماتيتش, بعدما فضل سولسكاير اللعب بسكوت ماكتوميناي بجانب بوجبا.



