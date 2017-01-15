مالي تقسو على مويتانيا برباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

نجح المنتخب المالي في حصد اول ثلاث نقاط بعد الفوز على نظيره الموريتاني باربعة اهداف لهدف في المباراة التي اقيمت بينهما على استاد السويس ضمن فعاليات الجولة الاولي للمجموعة الخامسة بامم افريقيا.

بهذه النتيجة تصدرت مالي المجموعة برصيد ثلاث نقاط يليها تونس وانجولا ولكل منهما نقطة بعد تعادلهما في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم فيما حلت موريتانيا في المركز الاخير.

احرز اهداف منتخب مالي كل من ديابي وماريجا واداما تراورى هدفين، بينما احرز هدف موريتانيا الوحيد الحسين عيد.