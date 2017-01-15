موريتانيا تواجه مالى فى بداية مبارياتها بكأس الأمم.. اليوم

يسجل منتخب موريتانيا ظهوره الأول على الإطلاق في كأس الأمم الأفريقية عندما يلتقي مع منتخب مالي في العاشرة مساء اليوم بملعب "السويس"، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً منتخبي تونس وأنجولا.

ويبحث منتخب موريتانيا عن بداية تاريخية وذلك بتحقيق الفوز على مالي لتعزيز آماله مبكراً في التأهل للدور الثاني من منافسات البطولة، ساعياً لتقديم أوراق اعتماده كمنتخب صاعد فى القارة الأفريقية وإثبات أحقيته فى التواجد بالعرس القارى.

قدم منتخب موريتانيا عروضاً رائعة فى التصفيات المؤهلة لـ "كان 2019"، وحل ثانياً فى جدول ترتيب مجموعته خلف أنجولا بفارق الأهداف، ومتفوقًا على منتخبى بوركينا فاسو وبتسوانا، ليحجز مقعده فى المونديال الأفريقى، وحقق منتخب "المرابطون" 4 انتصارات وهزيمتين في المجموعة التاسعة وسجل 7 أهداف فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.

ولن تكون مهمة منتخب موريتانيا في الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث "سهلة"، لاسيما وأنه سيواجه منافساً عنيداً هو منتخب مالى الظهور الـ 11 في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية ، فى الوقت الذى لم يغيب فيه عن المشاركة منذ نسخة 2008 التى أقيمت فى غانا.

ونجح منتخب مالى فى تحقيق نتائج مميزة على مدار تاريخ مشاركاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث نجح في الوصول للدور نصف النهائى "6 مرات" كان آخرها عام 2013.

واستطاع منتخب مالي التأهل لبطولة كأس الامم الافريقية، بعدما حصد 14 نقطة ليعتلي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة متفوقاً على منتخبات بوروندي والجابون وجنوب السودان، وحقق منتخب مالي الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، بينما نجح في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم.

ويضم منتخب مالي عددا من اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والتهديفية الفائقة القادرين على حسم نتيجة اللقاء لصالح "النسور"، مثل مامادو فوفانا مدافع ميتز الفرنسي، ولاسانا كوليبالي لاعب وسط رينجرز الإسكتلندي، وشيخ دوكوري لاعب لانس الفرنسي، وموسى ماريجا مهاجم بورتو البرتغالي.



