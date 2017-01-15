توجو تتعادل مع كينيا 1/1 في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

تعادل منتخب توجو مع مضيفه منتخب كينيا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم /الإثنين/بملعب صالة المركز الرياضي الدولي في ختام الجولة الثانية للمجموعة السابعة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.

سجل منتخب كينيا هدف التقدم عن طريق جوانا أمولو في الدقيقة 35, وتعادل حكيم أورو سامو لتوجو في الدقيقة 64.

وبهذا التعادل, عزز منتخب جزر القمر صدارته برصيد 4 نقاط, متقدمkا على منتخبي كينيا ومصر صاحبي المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين ثم يحتل منتخب توجو المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع كينيا 1-1 في الجولة الأولى, ثم تعادل مع جزر القمر اليوم 0-0. ويلعب منتخب مصر ضد توجو في الجولتين الثالثة والرابعة يومي 31 أغسطس, و8 سبتمبر 2020.



