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نهائي كأس مصر في برج العرب بحضور جماهيري

نهائي كأس مصر في برج العرب بحضور جماهيري

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حصوله على موافقة الجهات المعنية لإقامة نهائي كأس مصر في الثامنة من مساء الأحد المقبل بستاد الجيش ببرج العرب بحضور جماهيري جاري تحديد عدده بما يتناسب وأهمية الحدث .

في الوقت نفسه قرر اتحاد كرة القدم دمج الدرجتين الثالثة والثانية في درجة موحدة تقدر تذكرتها ب 75 جنيها مع منحها النسبة الأغلب في عدد التذاكر الإجمالية للمباراة تقديرا لقاعدة جماهير كرة القدم ، فيما تحدد أسعار الدرجة الأولى ب 300 جنيه والمقصورة 750 جنيه.

وكان اتحاد كرة القدم قد عين حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد منسقا فنيا للمباراة ، في نظام جديد للاتحاد بعد نجاحه في تجربة بطولة الأمم الأفريقية التي عمل خلالها الزناتي ضمن طاقم مجموعة القاهرة.


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