بعثة المنتخب الأول تغادر إلى جزر القمر.. وإصابة أحمد جمعة

غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، القاهرة في طريقها إلى جزر القمر لمواجهة منتخبها يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١ بالكاميرون.

وأدى المنتخب تدريبا صباحيا بملعب فندق الإقامة ببرج العرب حيث أدى اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات قوية مع الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري.

وتطير البعثة في طريقها لجزر القمر على متن طائرة خاصة في رحلة تستغرق ٩ ساعات .

في الوقت نفسه، تعرض احمد جمعه مهاجم المنتخب لإصابة في الركبة خلال مران المنتخب الصباحي اليوم بعد كرة مشتركة مع أحد زملائه غادر علي أثرها المعسكر ولن يتكمن من السفر مع الفريق إلى جزر القمر ، وذلك للخضوع إلى الفحوصات الطبية وإجراء أشعة لتحديد إصابته بعد التنسيق بين الدكتور محمد ابوالعلا طبيب المنتخب والجهاز الطبي للنادي المصري.



