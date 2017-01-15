الأهلى يواجه الاتصالات ودياً الثلاثاء المقبل

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إنه تحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدًا لمواجهة الاتصالات وديًا؛ استعدادًا لاستئناف مباريات الدورى بمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجارى، والسفر بعدها إلى تونس لمواجهة النجم الساحلى التونسى يوم 29 من الشهر ذاته فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ أن الجهاز الفنى يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من الودية المنتظرة منتصف الأسبوع المقبل، بعد التدريبات المكثفة التي شهدتها الأيام الماضية، وحصول اللاعبين على جرعات تدريبية متنوعة تم تقسيمها بين مرحلة الأعداد الأولى فى معسكر الإمارات والثانية بعد استئناف التدريبات مساء الاثنين الماضى عقب الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون.



