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منتخب مصر الأول لكرة القدم يتعادل مع كينيا 1-1 في تصفيات كأس الأمم

منتخب مصر الأول لكرة القدم يتعادل مع كينيا 1-1 في تصفيات كأس الأمم

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استهل منتخب مصر الأول لكرة القدم، مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، بالتعادل مع ضيفه منتخب كينيا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ، على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، في إطار الجولة الأولى من المجموعة السابعة للتصفيات القارية.

تقدم منتخب مصر بهدف في الدقيقة 42 عبر اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، ثم تعادل المنتخب الكيني عن طريق لاعبه مييكايل أولونجا في الدقيقة 67. التعادل منح كل منتخب نقطة وحيدة، ليحتلا المركزين الثاني والثالث في المجموعة السابعة، فيما يتصدر الترتيب منتخب جزر القمر برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل الترتيب منتخب توجو بدون نقاط.

وفي الجولة الثانية للمجموعة، سيحل منتخب مصر ضيفا على منتخب جزر القمر يوم الاثنين المقبل، فيما سيستضيف منتخب كينيا نظيره منتخب توجو.


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