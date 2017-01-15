اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

هاردن يقود روكتس لتجاوز تيمبرولفز بدوري السلة الأمريكي

هاردن يقود روكتس لتجاوز تيمبرولفز بدوري السلة الأمريكي

تاريخ النشر

تجاوز جيمس هاردن, حاجز 40 نقطة في المباراة الواحدة للمرة الخامسة خلال مسيرة انتصارات هيوستون روكتس في 7 مباريات متتالية, وأحرز 49 نقطة في فوز فريقه (125-105) على مينيسوتا تيمبرولفز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين, مساء السبت. وقاد هاردن, تشكيلة مبتلية بالإصابات, وحاول التصويب 41 مرة, ونجح في 8 محاولات من 22 لتصويب رميات ثلاثية, كما استحوذ على 5 كرات مرتدة, ومرر 6 كرات حاسمة.

ومنح الثلاثي بن مكليمور, وأوستن ريفرز وكريس كليمونز المساعدة لهاردن على الصعيد الهجومي. وأحرز مكليمور 20 نقطة من بينها رميتان حرتان قبل دقيقة واحدة و29 ثانية على نهاية الربع الثالث قادتا روكتس للتقدم لأول مرة بفارق 10 نقاط عند (89-79).

وسجل كل من ريفرز وكليمونز 19 نقطة بينما استحوذ إيسايا هارتنشتاين لاعب روكتس على 16 كرة مرتدة.

وتقدم تيمبرولفز بفارق وصل إلى 11 نقطة في النصف الأول من اللقاء, لكنه واجه صعوبات في احتواء خطورة هاردن.

وافتقد تيمبرولفز ثاني أعلى لاعبيه تسجيلا للنقاط آندرو ويجينز الذي غاب للمباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة.

وأحرز كارل أنطوني تاونز 27 نقطة, واستحوذ على 15 كرة مرتدة ليتصدر لاعبي تيمبرولفز, بينما أضاف جيك ليمان 21 نقطة وروبرت كوفينجتون 17 نقطة, وجاريت كولفر 13 نقطة.

ولعب روكتس بدون ثاني وثالث ورابع أعلى لاعبيه تسجيلا للنقاط وهم راسل وستبروك وكلينت كابيلا ودانويل هاوس جونيور الذين غابوا جميعا بسبب الإصابة.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content