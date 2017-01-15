الأمريكية جوف أصغر لاعبة في عصر الاحتراف تتأهل إلى ويمبلدون

أصبحت الأمريكية كوري جوف التي تبلغ من العمر 15 عامًا أصغر لاعبة في عصر الاحتراف تشارك في بطولة ويمبلدون بعد أن سحقت منافستها البلجيكية جريت مينين يوم الخميس 6-1 و6-1 لتضمن مكانًا لها في القرعة الرئيسية للبطولة التي ستقام على ملاعب عشبية وستنطلق الإثنين المقبل.

وبدت جوف، التي تجمع بين ممارسة التنس والانتظام في دراستها، وكأنها لاعبة متمرسة حين حققت ثالث انتصار لها على التوالي بمجموعتين متتاليتين.

وقالت جوف إنها تحلم بمواجهة الأسطورتين سيرينا أو فينوس وليامز في ويمبلدون وأضافت للصحفيين "خضت المنافسات وأنا أضع في ذهني أنني لست مرشحة (للتأهل إلى القرعة الرئيسية). كنت أشارك للاستمتاع بممارسة التنس. سيرينا كانت السبب وراء ممارستي التنس".

وأوضحت "لا أركز كثيرًا على شخصية اللاعبة التي سأواجهها. أشعر بسعادة لأنني في القرعة الرئيسية للبطولة. لكن أحب أن ألعب أمام سيرينا. إذا واجهت أيًا منهما (سيرينا أو فينوس) فسيكون الأمر بمثابة حلم تحقق".

وحصلت جوف، التي توجت بلقب فرنسا المفتوحة للناشئين في 2018، على بطاقة دعوة لخوض التصفيات المؤهلة إلى قرعة ويمبلدون ونجحت في الاستفادة من هذه الفرصة بأفضل طريقة ممكنة. وستكون أول لاعبة تبلغ من العمر 15 عامًا تشارك في القرعة الرئيسية منذ البريطانية لورا روبسون في 2009.

وأضافت "لم أتوقع أي شيء. أشعر أنني محظوظة. لم يفرض والداي أي قيود على أهدافي ودفعاني لكي أبذل قصارى جهدي".