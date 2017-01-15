كاسياس: فان دايك وميسي أحق بالفوز بالكرة الذهبية من رونالدو

أعرب حارس المرمى الإسباني إيكر كاسياس عن اعتقاده بأن الهولندي فيرجيل فان دايك والأرجنتيني ليونيل ميسي، أحق بنيل جائزة الكرة الذهبية 2019 من البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال كاسياس- في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما نقلت صحيفة "ليفربول إكو" الإنجليزية اليوم /الاثنين/- إن فان دايك حصل على جائزة أفضل لاعب من اليويفا، وميسي توج بجائزة الأفضل من الفيفا، فلنتخيل أن كريستيانو فاز بالكرة الذهبية فحينها سيبدو الأمر بالنسبة لي وكأن القواعد المتبعة في كرة القدم لمنح الجوائز لا تقوم على الكثير من المنطق".

يذكر أن قائمة المرشحين الـ30 للفوز بالكرة الذهبية لهذا العام تضم 6 لاعبين آخرين من نادي ليفربول، بخلاف فان دايك وهم: الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيليين أليسون بيكر، وروبرتو فيرمينو، والإنجليزي ترنت ألكسندر - أرنولد، والهولندي جورجينيو فينالدوم.



