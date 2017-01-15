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نامبييا تفوز على إريتريا 2-1 في تصفيات المونديال

نامبييا تفوز على إريتريا 2-1 في تصفيات المونديال

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حقق منتخب نامبييا انتصارا ثمينا على مضيفه إريتريا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم/الأربعاء/ في ذهاب المرحلة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022.

ويقام لقاء العودة بينهما يوم الثلاثاء المقبل بملعب سام نوجوما بالعاصمة النامبيية ويندهوك.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت لنفس المرحلة من التصفيات, تعادل منتخب بوروندي مع ضيفه منتخب تنزانيا بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما اليوم بملعب برنس لوي رواجاسور ستاديوم, ويقام لقاء العودة بينهما يوم الاحد المقبل بالملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام.


وتعادل منتخب اثيوبيا مع ضيفه منتخب ليسوتو بدون اهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم في ذهاب المرحلة الاولي من التصفيات,وادارها الحكم المصري محمد معروف,ويقام لقاء العودة يوم الاحد المقبل بملعب سيتسوتو.


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