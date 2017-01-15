منتخب كوت ديفوار يفوز على النيجر بهدف في تصفيات أمم أفريقيا

فاز منتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم، على ضيفه منتخب النيجر بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الحادية عشرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

سجل هدف منتخب كوت ديفوار واللقاء الوحيد، لاعبه فرانك كيسي نجم فريق ميلان الإيطالي من ضربة جزاء في الدقيقة 68، وذلك بعدما أهدر زميله ماكس جراديل ضربة جزاء أخرى لأصحاب الأرض في الدقيقة 23.

الفوز منح كوت ديفوار أول ثلاث نقاط في مشوارها بالتصفيات القارية، لتتصدر ترتيب المجموعة بالتساوي مع مدغشقر، فيما يتواجد منتخب النيجر في المركز الثالث بدون نقاط.