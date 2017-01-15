رئيس اتحاد الخماسي الحديث يعرض ملف استضافة مصر لكأس العالم

عرض المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسي الحديث, ملف استضافة مصر لإحدى سلسلة بطولات كأس العالم خلال الأعوام من 2021 حتى 2024, وذلك خلال اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة التي تقام على هامش بطولة العالم للكبار وبطولة العالم ل` "ليزر - رن" المقامة حاليا بالمجر.

وترشحت مصر بهذا الملف بناء على الخطاب المرسل من قبل مسئولي الاتحاد الدولي لكل الدول لتقديم ملفات للحصول على تنظيم إحدى سلاسل بطولات كأس العالم من 2021 حتى 2024, وتتنافس مصر مع 6 دول لاستضافة 4 بطولات لكأس العالم, والدول المنافسة هى: (الصين, بلغاريا, بولندا, المجر, بيلاروسيا, ألمانيا).

وأوضح العريان - في تصريح مساء اليوم - أن المؤشرات تؤكد أن مصر ستكون من ضمن الدول الفائزة بشرف تنظيم إحدى سلسلة بطولات كأس العالم, والتي سيتم الإعلان عنها في يناير القادم, حيث نجحت مصر بشكل مبهر في تنظيم إحدى سلاسل كأس العالم على مدار الأعوام الماضية, كما نجحت في تنظيم بطولة العالم للكبار عام 2017.

يذكر أن مصر توجت بذهبية الزوجي المختلط ببطولة العالم للخماسي الحديث, كما فاز اللاعب المصري أحمد الجندي للعام الثاني على التوالي, بجائزة أفضل لاعب ناشئ المقدمة من الاتحاد الدولي للعبة.



