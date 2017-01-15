الزمالك يبدأ الليلة الاستعداد لمواجهة بطل السنغال فى دورى الأبطال

يعود فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو اليوم، الثلاثاء، لخوض تدريباته الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، يوم السبت المقبل الموافق 14 من الشهر الجارى، فى السنغال، ضمن منافسات مباراة الذهاب فى دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، على أن تكون مباراة العودة فى مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته.



وكان ميتشو منح لاعبو الزمالك راحة سلبية من التدريبات أمس الإثنين، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعتهما على استاد برج العرب، وتوج الفارس الأبيض ببطولة كأس مصر، للمرة الـ 27 فى تاريخه.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك القاهرة فى السادسة صباح غدٍ الأربعاء، متوجهة إلى السنغال من أجل اقامة معسكر إعداد مغلق، لحين مواجهة جينيراسيون فوت.



