سيسيه: السنغال لا تخشى أي فريق في البطولة

قال مدرب السنغال أليو سيسيه أن فريقه سيفكر في كل مباراة على حده حين يدخل بطولة توتال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 بهدف تحقيق ما هو أفضل من الخروج من الدور ربع النهائي مثلما حدث بالنسخة الأخيرة في الجابون 2017.







وأضاف سيسيه خلال حواره مع الموقع الرسمي للكاف، الذي حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه، أن أسود التيرانجا السنغاليين تلعب ضمن المجموعة C مع الجزائر، كينيا وتنزانيا وهي مجموعة متوازنة بالنسبة لنا. حالياً لا يوجد فريق صغير أو كبير. كل الفرق التي تأهلت إلى مصر ستقاتل في محاولة لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة. سنلتقي الجزائر التي تشارك بانتظام في هذه البطولة، وكينيا وتنزانيا. لا يمكننا الاستهانة بكينيا وتنزانيا بالرغم من غيابهم الطويل. يجب أن نستعد بطريقة جيدة لخوض هذه البطولة.





وقال سيسيه:" هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي نلتقي فيها بالجزائر في مرحلة المجموعات. لعبنا معاً في 2015 (غينيا الاستوائية) و2017 (الجابون) ثم في مصر ستتقاطع مساراتنا مرة أخرى. هناك تاريخ طويل بين الفريقين. الجزائر تطورت منذ وصول جمال بلماضي، صديقي. نشأنا معاً في نفس المنطقة بباريس. ستكون معركة جميلة. السنغال والجزائر هما المرشحان عن هذه المجموعة لكن كينيا وتنزانيا لا يجب الاستهانة بهما. يمكنني أن أخبركم أن السنغال اليوم لا تخشى أي فريق.





وأكد مدرب السنغال أنهم سيفكرون في كل مباراة في حينها لأنهم يعرفون أن أي شيء قد يحدث. صحيح أننا أحد المرشحين للقب، لن لكي نصل لهذا المستوى يجب أن نهزم الجميع بداية من مباراة تنزانيا يوم 23 يونيو. يجب أن نركز على قدراتنا وألا نفكر في منافسينا.



