الزمالك يفوز على نيويورك سيتي (38-24) بمونديال أندية اليد بالسعودية

تغلب فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك على نيويورك سيتي الأمريكي بنتيجة (38-24) ضمن منافسات المجموعة الثانية لمباريات تحديد المراكز من الخامس للعاشر ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها حاليا مدينة الدمام السعودية.



وأنهى فريق القلعة البيضاء الشوط الأول متقدما (19-15)، وواصل التفوق في الشوط الثاني أيضا حيث وسع الفارق وفاز به (19-9) ليحسم إجمالي نتيجة اللقاء لصالحه بواقع (38-24).

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق الدحيل في الساعة الحادية عشرة والربع صباح غد السبت حيث سيتحدد ترتيب الفرق الستة المتنافسة على المراكز من الخامس للعاشر بمونديال الأندية "سوبر جلوب".

وكان مضر السعودي قد فاز صباح اليوم على "جامعة سيدني" الأسترالي (31-24) ضمن منافسات المجموعة الأولى لمباريات تحديد المراكز، على أن يلعب غدا أمام تاوباتي البرازيلي.



