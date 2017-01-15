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تصفيات مونديال 2022.. جامبيا يلتقى أنجولا.. وجزر القمر يواجه توجو

تصفيات مونديال 2022.. جامبيا يلتقى أنجولا.. وجزر القمر يواجه توجو

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يلتقى منتخبات جامبيا وأنجولا، وجزر القمر وتوجو، اليوم الجمعة، فى إطار مباريات الذهاب فى الدور التمهيدى للتصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ففي الساعة الثانية عصرا ، يستضيف منتخب جزر القمر، نظيره منتخب توجو، على (ستاد دو موروني).

ويمتلك الفريقان حظوظ متساوية في التأهل، خاصة وأن المنتخب القُمري، ظهر بشكل أكثر من جيد، خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، وقدم أداءً رائعًا أمام المنتخبات الكبري في القارة.

ويحل المنتخب الأنجولي، ضيفًا على جامبيا، في السابعة مساء ، بملعب الاستقلال بمدينة باكو، في إطار الدور ذاته من التصفيات.

ويطمح منتخب "الغزلان السوداء"، لاستغلال قدراته وخبراته في الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية، تسهل من مهمته في لقاء الإياب.

وكان منتخب الصومال الأول لكرة القدم، قد حقق فوزا ثمينا على ضيفه منتخب زيمبابوى بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس فى جيبوتى، ضمن المرحلة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم عام 2022.


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