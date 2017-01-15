فلورنتينو بيريز أول رئيس للاتحاد العالمي لأندية كرة القدم

اختير رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، يوم الجمعة، رئيسًا للاتحاد العالمي لأندية كرة القدم، وفقًا لبيان صدر عن المنظمة الجديدة.

واجتمع ممثلو أندية من القارات الست بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في زيورخ، لبحث بطولة مونديال الأندية التي ستلعب في الصين عام 2021. وقرروا تأسيس الاتحاد العالمي لأندية كرة القدم على أن يكون أول رئيس له هو فلورنتينو بيريز.

واتفق الأعضاء المؤسسون على أن يكون الاتحاد الجديد منصة "مناسبة" لتقنين الحوار بين الأندية من جميع أنحاء العالم والـ"فيفا".

وسيكون الهدف الأول للكيان الجديد هو "التحقق من أن يكون مونديال الأندية حدثًا يتمكن فيه جميع المشجعين من مشاهدة كرة القدم بمشاركة أفضل الفرق تتنافس على الكأس الوحيد للأندية على المستوى العالمي"، بحسب البيان.

بالمثل، سيكون الاتحاد "وسيلة" للتعامل مع الملفات التي يتعين على الأندية مواجهتها وتبادل الآراء بصورة بناءة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم حول شئون ذات "أهمية خاصة" بالنسبة لهذه الأندية.

وعقب الاجتماع الافتتاحي، من المقرر أن يبدأ الاتحاد العالمي لأندية كرة القدم اعتبارًا من الآن عملية توجيه الدعوات لأندية أخرى من أجل منح جميع الفرق المشاركة أو المرشحة للمشاركة، تمثيلًا دائمًا في مونديال الأندية.

كما أن هذه الأندية سيكون منوطًا بها ضمان إجراء حوار مستمر مع أندية قارتها غير العضوة في الاتحاد العالمي، كي يمكن إدراج مساهماتها ضمن عمل الاتحادين.

وحصلت أندية ميلان الإيطالي وأوكلاند سيتي النيوزلندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني وريفر بليت الأرجنتيني وأمريكا المكسيكي وجوانجزو الصيني وريال مدريد الإسباني ومازيمبي الكونغولي، على صفة عضو مؤسس للاتحاد العالمي.