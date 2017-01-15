تأهل 5 لاعبات مصريات إلى ربع نهائى بطولة الصين المفتوحة للاسكواش

تأهل الخماسي المصري رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش ونادين شاهين ونور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الخامسة عالميا لسيدات الاسكواش وسلمى هانى وهانيا الحمامى بطلة العالم للناشئات إلى الدور ربع النهائي ببطولة "جى بى مورجان" الصين المفتوحة والمقامة حاليا في الصين بقيمة جوائز مادية تصل إلى 112 ألف دولار للرجال والسيدات.

وفازت الطيب على الأسترالية ريتشيل جرينهام بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة سريعة استغرقت 19 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11- 4 و 11-3 و 11-5.

فيما تغلبت سلمى على مواطنتها المصرية ندى عباس لتتأهل أيضا إلى الدور ربع النهائي عقب فوزها بنتيجة 3 / 2 في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11 و 11-7 و 7-11 و 11-0 و 11-0 .

وحجزت هانيا الحمامى بطلة العالم للناشئات أيضاk مقعدها فى ربع نهائى بطولة الصين، عقب فوزها على لاعبة هونج كونج بنتيجة 3 / 2، فى مباراة استغرقت 62 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6 و 11-9 و 9-11 و 8-11 و 11-4.

وفازت الوليلي على منافستها ميلو فان بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 26 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5 و 11-7 و 11-5 .

فيما حققت نادين شاهين مفاجأة مدوية عقب فوزها على الانجليزية المخضرمة أليسون ويترز بنتيجة 3 / 1 في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:4-11 و 11-6 و 11-5 و 13-11.

وكانت زينة مكاوي قد ودعت البطولة من دور ال` 16 عقب خسارتها أمام النيوزيلاندية جويل كينج بنتيجة 2/3، في مباراة استغرقت 56 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-5 و 9-11 و 12-14 و 11-9 و 12- 10 .

وتعد بطولة الصين المفتوحة أول بطولة في الموسم الجديد للاسكواش 2019 / 2020، وكانت الوليلي قد أنهت الموسم الماضي متربعة على عرش التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش لمدة 10 أشهر متتالية .



