بوكيتينو وكلوب وجوارديولا يتنافسون على جائزة أفضل مدرب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة تضم 3 مدربين مرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم هذا العام. وضمت القائمة الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول, والاسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي, والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام.





وقاد كلوب ليفربول لتحقيق لقب دوري الأبطال الموسم الماضي, بينما وصل بوكيتينو في إنجاز تاريخي للنهائي مع السبيرز, وحصد جوارديولا لقب البريميرليج مع السيتيزنز.

وينافس على جائزة أفضل مدرب للسيدات, الثلاثي: جيل إليس مدربة المنتخب الأمريكي, وفيل نيفيل مدرب المنتخب الإنجليزي, وسارينا فيجمان مدربة المنتخب الهولندي, ومن المقرر أن يحتضن ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلانو بإيطاليا, حفل توزيع النسخة الرابعة من الجائزة, يوم 23 سبتمبر الجاري.