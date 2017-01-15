اليوم..المنتخب الأوليمبي يواجه السعودية فى الودية الأولي

يخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب وديته الأولي أمام السعودية فى الثامنة مساء اليوم السبت باستاد السويس فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

ويرغب شوقى غريب فى الدفع بعناصر الخبرة والأساسيين الذين يشاركون مع المنتخب فى المباريات الأخيرة من أجل الاستقرار على التشكيل الأساسي الذى سيخوض به بطولة أمم افريقيا خاصة أن وديتي السعودية ثم وديتي شهر أكتوبر هي التجارب الأخيرة للمنتخب قبل خوض امم افريقيا ويرغب الجهاز الفني فى الاستقرار على العناصر الأساسية.

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي أسماء 28 لاعبا هم رباعي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير ، و فى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي ، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش ، وتم إستبعاد العراقي و عبد القوي مؤخراً بسبب الإصابة إلى جانب ثنائى الزمالك مصطفي محمد و إمام عاشور لمشاركتهم مع الزمالك فى نهائى كأس مصر.



