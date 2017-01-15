اليوم..الزمالك يتدرب في بتروسبورت استعدادًا لموقعة بيراميدز

يواصل الفريق الأول بالزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني تدريباته اليوم الخميس على ملعب بتروسبورت، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق بيراميدز في نهائى كأس مصر الأحد المقبل بملعب الإسكندرية.

ويخوض الفريق مرانه اليوم في بتروسبورت بعيدًا عن النادي، بسبب انشغال مقر النادي بانعقاد الجمعية العمومية بداية من اليوم الخميس وحتى بعد غد السبت.

ويدير المباراة النهائية طاقم تحكيم أجنبي يعلنه رئيس لجنة الحكام خلال ساعات قليلة.



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