حمادة أنور رئيسا لبعثة الزمالك في الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إسناد رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المتجهة إلى الكونغو الديمقراطية، إلى حمادة أنور عضو مجلس إدارة النادي.

ويسافر الزمالك إلى الكونغو الديمقراطية يوم 27 نوفمبر الجاري، استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما قرر مجلس الزمالك، إسناد مهمة الإشراف على قطاع الناشئين بالنادي إلى سامي الشيشيني، ليحل مكان طارق يحيى، الذي رحل لتولي تدريب فريق طلائع الجيش، كما قرر المجلس، تعيين علي خليل مديرا لمدرسة الكرة بالنادي، بدلا من عبد الحميد بسيوني.



