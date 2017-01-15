حسن وسوا مدافع أوغندا: سنقاتل لتخطي دور المجموعات بالأمم الإفريقية

أكد حسن وسوا مدافع المنتخب الأوغندي اليوم الاثنين, ثقته في قدرة منتخب بلاده على تخطي دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.







واشار وسوا - في تصريحات صحفية - "سنبذل أقصى ما لدينا هذه المرة من أجل التأهل لدور ال`16, والاستفادة من الدورس التي تعلمناها خلال مشاركتنا في بطولة كأس الأمم التي أقيمت بالجابون 2017 والتي خرجنا خلالها من دور المجموعات".





وأضاف قائلا "سنقاتل في البطولة وسنبذل أقصى ما لدينا من أجل تقديم عروض مميزة, وإسعاد الجماهير الأوغندية وتمثيل بلدنا بشكل مشرف".





يذكر أن منتخب أوغندا يتواجد في المجموعة الأولى بالبطولة القارية والتي تضم كلا من : مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.



