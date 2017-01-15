"نادي مصر للمقاصة": تعاقدنا مع "ميدو" لحصد الألقاب المحلية والأفريقية

أعلن مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة برئاسة محمد عبد السلام, تشكيل الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام "ميدو". وكان مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة أعلن تعاقده مع أحمد حسام "ميدو" لمدة موسمين, لتولي منصب المدير الفني للفريق خلفا لطلعت يوسف, في إطار الاستعداد للموسم الجديد. وقال محمد عبد السلام - خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الجهاز الفني الجديد اليوم الإثنين - إن هدف ناديه من التعاقد مع ميدو, هو التتويج بالبطولات وحصد الألقاب المحلية والإفريقية, مشيرا إلى أن مصر للمقاصة يسعى للتأهل لكأس العالم للأندية تحت قيادة ميدو.





ويضم الجهاز الفني المعاون لميدو, كلا من عادل مصطفي في منصب المدرب العام, وجمال عمر مدربا, وخالد عبد الله مدرب حراس المرمى, ومحمد عويس في منصب المحلل الفني, ووليد هويدي مديرا للكرة, وسيد متولي مديرا لشئون اللاعبين, ومحمود معوض وخالد شيتة إداريين.





من جهته, أعرب أحمد حسام عن سعادته البالغة بتولي تدريب الفريق الفيومي, مؤكدا أنه سيسعى بقوة لتحقيق طموحاته مع الفريق, وأولها المنافسة على لقب كأس مصر. وأكد ميدو أن فريق مصر للمقاصة يضم مجموعة مميزة من اللاعبين التي تساعده على تحقيق هدفه بالفوز ببطولة كأس مصر, وكذلك المنافسة على لقب بطولة الدوري في الموسم المقبل.



