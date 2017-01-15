نابي كيتا يقود هجوم غينيا أمام نيجيريا

أعلن بول بوت المدير الفني لمنتخب غينيا، عن تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة نيجيريا بعد قليل، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تقام في مصر حاليًا وحتى 19 يوليو المقبل.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ابراهيم كوني

خط الدفاع: ميكائيل دايريستام - فالايت سيمون - إرنيست سيكا - إيسياجا سيلا

خط الوسط: إبراهيما سيسي - نابي كيتا - أمادو دياوارا

خط الهجوم: سوري كابا - إبراهيما تراوري - فرنسوا كامانو .

ويتصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخبي غينيا ومدغشقر في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة، فيما يحتل منتخب بوروندي المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.



