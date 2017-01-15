فضل: تقدمنا بطلب استضافة مباريات دوري الأبطال بعد موافقة الدولة

أعلن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة أنهم تقدموا رسميا بطلب استضافة ما تبقى من مباريات دوري أبطال إفريقيا.



وقال فضلفي تصريحات تليفزيونية اننا تقدمنا لاستضافة ما تبقى من دوري أبطال إفريقيا. حصلنا على موافقة الدولة وأرسلنا الخطاب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

وشدد فضل انه تواصل مع عبد المنعم باه السكرتير العام لـ كاف، وقلت له إنه لو لم تتأجل كأس أمم إفريقيا المقبلة، كانت مصر جاهزة لاستقبالها حال كانت ستقام في موعدها.



وكان كاف قد حدد شهر سبتمبر لإقامة المتبقي من مباريات دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية، في وقت تناولت فيه تقارير صحفية احتمالية استضافة الإمارات للحدث.



