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هولندا في مهمة سهلة أمام إستونيا بـ تصفيات يورو 2020

هولندا في مهمة سهلة أمام إستونيا بـ تصفيات يورو 2020

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يستضيف منتخب هولندا نظيره منتخب إستونيا، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2020.

ويدخل منتخب ألمانيا المباراة بدون أي ضغوطات، بعدما ضمن التأهل رسميا إلى بطولة 2020، بينما يطمح منتخب إستونيا في تحقيق نتيجة إيجابية لحفظ ماء الوجه.

ويحتل منتخب هولندا وصافة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة، خلف منتخب ألمانيا متصدر الترتيب بـ 18 نقطة، بينما يتواجد منتخب إستونيا في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن تصفيات يوور 2020، سلوفاكيا مع إذربيجان، ويلز مع المجر، ألمانيا مع إيرلندا الشمالية، اسكتلندا مع كازاخستان، سان مارينو مع روسيا، لاتفيا النمسا، سلوفينيا مع بولندا.


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