منتخب إسبانيا ينهي مشواره في تصفيات اليورو بخماسية على رومانيا

أنهى المنتخب الإسباني مشواره في تصفيات يورو 2020، بفوز كببر على ضيفه الروماني بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين ، بملعب واندا ميترو بوليتانو في ختام منافسات المجموعة السادسة.

وسجل أهداف إسبانيا كل من فابيان رويز في الدقيقة الثامنة، وجيرارد مورينو هدفين في الدقيقتين 33 و43 ، وأدريان روس لاعب رومانياً في الدقيقة 45 بالخطأ في مرماه وميكيل أويارزابال في الدقيقة 92.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الإسباني رصيده في صدارة المجموعة إلى 26 نقطة، علماً بأنه ضمن تأهله في وقت سابق إلى النهائيات، فيما تجمد رصيد رومانيا عند 14 نقطة في المركز الثالث.



