البدري بعد التعادل مع كينيا: المشوار مازال طويلًا

قال المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم حسام البدري إن الفراعنة فقدوا نقطتين غاليتين أمام كينيا في افتتاحية مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وأوضح البدري - خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة التى جمعت بين المنتخبين وانتهت بالتعادل 1-1 - أن توقف الدوري وابتعاد اللاعبين عن خوض المباريات فترة طويلة أثر على أدائهم، وقال "مازال المشوار طويلًا، وكان من المتوقع وجود صعوبات".

وأشار إلى أن غياب التركيز وعدم مشاركة بعض المحترفين في المباريات منذ فترة كان أحد العوامل التي أدت إلى الظهور بذلك الشكل أمام كينيا، وتابع "سنعمل على تصحيح الأخطاء استعدادًا لمواجهة جزر القمر في الجولة الثانية للمجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم".