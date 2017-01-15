ميسي يقود الأرجنتين للفوز على البرازيل بهدف نظيف وديًا

أحرز ليونيل ميسي هدفًا من متابعة ركلة جزاء نفذها بنفسه وتصدى لها الحارس أليسون بيكر ليقود الأرجنتين للفوز 1-0 على البرازيل في مباراة كرة قدم ودية أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة.

وأهدر جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي ركلة جزاء في الدقيقة السادسة، عندما أطاح بالكرة إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس الأرجنتيني استيبان اندرادا.

وفي الدقيقة 13 تسبب ميسي في ركلة جزاء نفذها بنفسه لكن حارس مرمى ليفربول تصدى لها ليتابعها قائد الأرجنتين في الشباك.

وأهدر ميسي فرصة خطيرة من وضع انفراد بعد مرور نصف ساعة من البداية عندما سدد من مدى قريب لكن الدفاع أنهى خطورة الهجمة.

وكاد قائد برشلونة أن يضاعف النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، للمباراة التي أقيمت في إستاد جامعة الملك سعود، عندما سدد الكرة من مدى قريب لكن بيكر تصدى لها.

وتواصل الضغط الأرجنتيني في الشوط الثاني حيث سدد لوكاس أوكامبوس من زاوية صعبة في الدقيقة 59 لكن الكرة علت العارضة قبل أن يرسل ميسي ركلة حرة رائعة في الدقيقة 70 استقرت في يد بيكر.

وبعدها بدقيقتين أطلق رودريجو دي باول تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء حولها بيكر إلى ركلة ركنية ثم تبعه لوتارو مارتينيز بتسديدة من مدى قريب علت المرمى.

وهذا الفوز الأول للأرجنتين على البرازيل منذ خسارتها 2-0 في قبل نهائي كأس كوبا أمريكا التي أقيمت في البرازيل وتوجت بلقبها فيما بعد في يوليو (تموز) الماضي.