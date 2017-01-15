ليفربول يشيد بـ"الملك" بعد إحرازه هدفا في مرمى الكونغو

نشر الحساب الرسمي العربي لنادي ليفربول الإنجليزي الذي يلعب له لاعب المنتخب الوطني محمد صلاح عبر تويتر بعد تسجيل صلاح الهدف الثاني أمام منتخب الكونغو تغريدة بعنوان "لقطات إعتدنا عليها من الملك" مصحوبة بصورة لإحتفال صلاح بطريقته الخاصة وتغريدة أخرى بعنوان "مو صلاح يسجل هدفًا في فوز المنتخب المصري على الكونغو ويقود ‎الفراعنة إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية".

فاز المنتخب الوطني أمس بهدفين نظيفين أمام نظيره الكونغولي في ثاني مبارياته بدور المجموعات أحرز أهداف المباراة أحمد المحمدي ومحمد صلاح، وبهذا الفوز يصل إلى دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ويتبقى له مباراة بدور المجموعات لتحديد المراكز



