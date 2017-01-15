طارق مؤمن يتأهل لقبل نهائي بطولة "سي أي بي" للاسكواش

حقق اللاعب طارق مؤمن فوزه الثاني في بطولة "سي أي بي" للاسكواش, التي تقام خلال الفترة من 9 حتى 14 يونيو الحالي, ليتأهل بذلك إلى الدور قبل النهائي للبطولة.



وفاز طارق مؤمن "المصنف الثالث" على البيروفي دييجو الياس "المصنف السابع", بشوطين لشوط, حيث جاءت نتيجة الأشواط 11-2 و4-11 و11-8 في مباراة استغرقت 46 دقيقة.





وكان طارق مؤمن قد فاز في مباراته الأولى على الألمانى سيمون رونزنر بينما تلقى الهزيمة في مباراته الثانية أمام محمد الشوربجي.





وتعتبر بطولة "سي أي بي الدولية للاسكواش إحدى البطولات البلاتينية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي, وتبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات, ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين في التصنيف العالمي للرجال ومثلها في تصنيف السيدات.





ويشارك في البطولة 9 لاعبين مصريين هم, علي فرج المصنف الأول عالميا, محمد الشوربجى المصنف الثاني, طارق مؤمن المصنف الثالث, كريم عبد الجواد المصنف الرابع, ومحمد أبو الغار المصنف الثامن من الرجال, ورنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا, نور الشربينى المصنفة الثانية, ونور الطيب المصنفة الثالثة ونوران جوهر المصنفة السادسة من السيدات.



