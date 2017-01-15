البدري: ثقتي كبيرة في لاعبي المنتخب ومحمد صلاح مصاب

أعرب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم عن ثقته الكبيرة في قدرات لاعبي المنتخب.

وأضاف البدري في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن مواجهة كينيا غدا في التصفيات الأفريقية, إن مباراة الغد أمام كينيا هي البداية الحقيقية للفراعنة, مشيرا إلي أنه يقدر طموحات الجماهير المصرية, وأعرب عن أمله في حضور ودعم ومؤازرة الجماهير في المدرجات لتحفيز همم اللاعبين.

وكشف البدري عن إطلاع الجهاز الفني للمنتخب على إصابة اللاعب محمد صلاح جناح ليفربول, مضيفا أن اللاعب خضع للفحص الطبي, وأن حجم الإصابة أكبر مما ذكره تقرير فريق ليفربول.

واضاف : "محمد صلاح مصاب, وما يتردد عن تعمده الإصابة غير صحيح, هو لاعب كبير نتمنى تعافيه والعودة سريعا لفريقه وللمنتخب خلال الفترة المقبلة.. بدائل محمد صلاح جاهزة وليس لدينا أي أزمة قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر وأناشد الجماهير الحضور غدا" .

مؤكدا أن مباراة مصر الودية أمام ليبريا كانت مهمة في إطار التحضير لمواجهتي كينيا وجزر القمر .



