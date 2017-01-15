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ريال مدريد: إيسكو تعرض لإصابة بالعضلة الخلفية للفخذ

ريال مدريد: إيسكو تعرض لإصابة بالعضلة الخلفية للفخذ

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أن لاعبه إيسكو يعاني من مشكلة على مستوى العضلة الخلفية للفخذ, لتزداد قائمة المصابين لدى الفريق المدريدي.

وذكر النادي, في بيان نقلته صحيفة (ماركا) الإسبانية اليوم /الأربعاء/ أنه "بعد إجراء الفحوصات اليوم على إيسكو بواسطة الأطقم الطبية لريال مدريد, ثبتت إصابته في العضلة الخلفية للفخذ, وسيتم تقييم موقفه".

ويأتي ذلك تأكيد المدير الفني الفرنسي للريال زين الدين زيدان, أنه لن يغامر بإشراك الدولي البلجيكي إدين هازارد في المباراة القادمة بالليجا الإسبانية أمام فياريال, حيث لا يزال يتعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.



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