لوكاكو يعرب عن أمله في تحرك قوي لاتحادات الكرة حول العالم ضد العنصرية

اعلن المهاجم البلجيكي, روميلو لوكاكو, إنه يأمل في اتخاذ اتحادات كرة القدم في جميع أنحاء العالم رد فعل قوي على كافة حالات التمييز العنصري, وذلك عقب تعرضه لإساءة عنصرية في فوز فريقه إنتر ميلان على كالياري بهدفين مقابل هدف بالدوري الإيطالي.

وكتب لوكاكو على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي حسبما نقل موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الاثنين "تعرض الكثير من اللاعبين الشهر الماضي لإساءات عنصرية. وحدث لي نفس الأمر أمس. وكرة القدم تعد رياضة للاستمتاع من جانب الجميع ويجب ألا نقبل بأي نوع من التمييز الذي سيسيء إلى لعبتنا".

وأضاف الدولي البلجيكي أن "مواقع التواصل الاجتماعي, تويتر وإنستجرام وفيسبوك, تحتاج إلى العمل بشكل أفضل إلى جانب الأندية أيضا لأننا نرى تعليقا عنصريا على الأقل في اليوم الواحد أسفل كل ما يكتبه شخص ملون على هذه المواقع".

وتابع "نقول ذلك منذ أعوام ولايزال لا يوجد تحرك. سيداتي وسادتي, نحن في 2019, وبدلا من التقدم للأمام, فإننا نعود للوراء. وأعتقد أننا كلاعبين بحاجة للاتحاد والخروج ببيان حول هذه القضية للحفاظ على رياضتنا نظيفة ويستمتع بها الجميع".



