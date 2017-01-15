المدير الفني لطنطا يؤكد ضرورة الفوز على الجونة غدا بالدوري الممتاز

أكد المدير الفني لفريق طنطا أيمن المزين, أهمية الفوز على الجونة خلال اللقاء الذي يجمعهما غدا ضمن مواجهات الجولة ال` 14 من الدوري الممتاز, من أجل حصد ال`3 نقاط, خاصة وأن رصيد الفريق 10 نقاط مقابل 12 نقطة في رصيد فريق الجونة.

واشار المزين إنه اختار لخوض مباراة الغد قائمة من 19 لاعبا هم: علي فرج ومحمد فتحي لحراسة المرمى, ومحمود مسعود ومحمد العشري وسليمان عبدربه ومحمد الشاذلي وإيهاب سمير ومحمود منصور وأحمد سالم صادق ووليد عادل وحسام غالي وأحمد الشناوي وتاديولوانجا ومحمد ماجد أونش وإسلام فؤاد واحمد فهمي وأحمد الألفي وماريو بيرنارد وعبدالرحمن الدح.

وأكد أن صفوف الفريق مكتملة والعناصر الجديدة التي تم تدعيم الفريق بها تعد إضافة قوية.



