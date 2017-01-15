المنتخب ينهي تدريباته استعدادًا لودية غينيا

يخوض المنتخب الوطنى تدريبين صباحاً ومساءاً استعداداً لمواجهة غينيا المقرر لها التاسعة مساء غداً الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار الإعداد لأمم أفريقيا 2019.







واستقر الجهاز الفني للمنتخب على منح اللاعبين راحة لمدة 12 ساعة بعد غداً الإثنين، عقب إنتهاء مباراة غينيا.





وسمح الجهاز الفني للاعبين بزيارة أسرهم سواء بمغادرة الفندق ثم التجمع مساء يوم الإثنين فى القاهرة أو البقاء فى الفندق لمقابلة أسرهم والسفر مع الفريق يوم الإثنين للقاهرة لإستكمال المعسكر استعداداً لضربة البداية أمام زيمبابوي المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة.





وحقق منتخب مصر فوز صعب على تنزانيا بهدف دون رد فى اللقاء الودي الذى جمع الفريقين مساء الخميس باستاد برج العرب ضمن استعدادات الفريقين لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.



